Рекордные 35 лет проработал директором FINA румын Корнель Маркулеску

Похоже, это рекорд для Книги Гиннесса. Наверное, не отыскать другого спортивного руководителя, который бы продержался 35 лет на должности директора такой крупной международной федерации как FINA. Бывший игрок сборной Румынии по водному поло, сыгравший за нее до 1970 года 165 матчей, затем международный арбитр, Корнель Маркулеску всегда неплохо относился к нашей стране. В водном поло, где часто именно судья "делает" игру, это весьма важно, и Маркулеску, одно время занимавшийся назначением арбитров, щадил сборную СССР, ограждая ее от так называемых "палачей".

Но потом Маркулеску сбежал из Румынии в Испанию. Было даже обидно смотреть на Корнеля, который первое время занимался черновой работой типа установки ворот в бассейне. Но трудолюбивый полиглот быстро поднимался по служебной лестнице, став заметным уже испанским спортивным функционером.

А с 1986 года до марта 2021-го был директором Международной федерации плавания, в которую входят 207 стран. Менялись президенты FINA, состав ее бюро, а Маркулеску за эти годы превратился фактически во властелина всех водных видов. Фактически руководя федерацией, он твердой рукой ватерполиста создал свою, безоговорочно подчиняющуюся ему команду.

Не называл бы Маркулеску диктатором. Он находил общий язык почти со всеми странами. И, что немаловажно для нас, сохранил хорошие рабочие отношения с представителями СССР, затем России. Не все понимают, насколько это важно. Для тех, кто считает, будто присутствие на важных должностях в международных федерациях российских представителей и тех, с кем мы состоим в товарищеских отношениях, является лишь формальностью, напомню о разрушительной роли президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) английского лорда Себастьяна Коу.

Во многом именно его неустанным усилиям российские легкоатлеты с 2015 года отстранены от международных состязаний. И только теперь, если Коу соизволит, то лишь десятерым нашим будет высочайше дозволено выступить на Олимпиаде в Токио в обидном статусе "нейтральных спортсменов". С FINA подобных сложностей, даже во время пика травли российского спорта, не возникало.

Но вот в свои 79 лет Корнель Маркулеску покинул директорское кресло. Вскоре на конгрессе FINA будет переизбран и ее 85-летний президент уругваец Хулио Сезар Маглионе, поддерживающий тесные контакты с российскими представителями Владимиром Сальниковым и Алексеем Власенко.

Кто придет на смену? Еще раз напомню о кознях Коу из World Athletics. И станет ясно, что вопрос не праздный.