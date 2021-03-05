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Рэпер Noize MC госпитализирован

Новости
    05.03.2021, 13:11
Текст:   Олег Усков

35-летний российский музыкант Иван Алексеев, более известный как Noize MC, попал в больницу, о чем рассказал через Instagram, разместив в сторис фото из-под капельницы, а также - на стуле с колесами.

"В луже собственной крови, на кафеле скользя, после заплыва еле выползая на карачках, носилки скорой помощи я не раз уже пачкал: врачи качают головами, типа так нельзя", - зарифмовал рэпер подпись к фото.

Как стало известно, Noize сам вызвал скорую после того, как почувствовал сильные боли в спине. В клинике у рэпера была диагностирована люмбаго (боль в поясничном отделе, проще сказать - прострел спины) и воспаление седалищного нерва.

Алексеев родился в 1985 году в Ярцево, Смоленская область. Снялся в фильме "Розыгрыш", альманахе "Про любовь", сериале со Шнуровым "Детка".

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