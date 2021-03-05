Сейшельские острова откроют границы для туристов с 25 марта

"Кампания по вакцинации прошла весьма успешно. Правительство сделало все, что в его силах для защиты населения. Сейчас мы подошли к моменту, когда дальнейшее открытие границ является следующим шагом на пути к восстановлению экономики", - заявил министр иностранных дел и туризма Сильвестр Радегондом.

По его словам, теперь от посетителей потребуется представить только отрицательный результат теста ПЦР, проведенного за 72 часа до отъезда. При въезде на территорию Сейшельских островов не будет действовать требование карантина или ограничения на передвижение. Кроме того, минимальное пребывание в учреждениях по прибытии больше не будет применяться.

От туристов по-прежнему будет требоваться соблюдение других мер в области общественного здравоохранения, введенных в связи с пандемией, в том числе ношение масок для лица, социальное дистанцирование, регулярная дезинфекция или мытье рук. Новые меры также предоставляют посетителям доступ ко всем общественным местам на территории отеля, включая бары, бассейны, спа-центры и детский клуб.

При этом отмечалось, что меры по въезду будут постоянно пересматриваться, чтобы гарантировать здоровье и безопасность посетителей и местного населения в любое время.