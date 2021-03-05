Сериал на выходные: "Племена Европы" - немецкий постапокалипсис

В 2029 году что-то произошло непонятное. Никто не знает, что именно и почему. Вдруг выключился интернет, электричество кончилось, экономические и прочие институты распались, и человечество резко скатилось в новое средневековье. Где Европа разделена на племена, а племена - не все, но некоторые - объединены в государства, меж собой воюющие.

Одно из племён решило, что самым мудрым вариантом при таких раскладах будет спрятаться подальше в лесах и сидеть там, не отсвечивая. И долгое время им это небезуспешно удавалось. Но как-то раз неподалёку от их уютненького гнездовья терпит крушение неведомый летающий аппарат футуристического дизайна. Из аппарата выползает раненый пилот, а у пилота при себе обнаруживается кубический девайс. Очень важный девайс, всем крайне необходимый.

На том спокойная жизнь лесного племени заканчивается. Прибегают враги, безжалостно всех вырезают, а кого не вырезают, тех в рабство уводят, предварительно допросив на предмет того, куда кубик дели, но безрезультатно. Поскольку кубик прикарманил паренёк, умирающему пилоту поклявшийся доставить эту штуку куда следует и удравший под сурдинку. Между тем старший брат паренька как раз попал в число пленных, а сестра их обоих в ходе битвы была ранена, потеряла сознание, очнулась - а вокруг никого, и теперь решительно настроена отомстить и выживших соплеменников спасти.

Отсюда в разные стороны расходятся три основных сюжетных линии сериала "Племена Европы", проекта той же немецкой конторы, что подарила нам "Тьму". "Племена" - тоже про родственные связи и загадки прошлого в том числе, но в куда менее серьёзном ключе. Ничего сложного и запутанного, постапокалипсис как постапокалипсис. Но крайне широкого спектра. В диапазоне от "Безумного Макса" до "Голодных игр" и даже шире, выходя порой далеко за границы. С очень недурно придуманным и продуманным миром к тому же.

Здесь, конечно, есть главный злодей, который носит нелепо-устрашающее имя (Капитан Ивар), а также шубу и обувь на громадных каблуках, колотит нерадивых подчинённых тростью и вообще весь такой из себя эксцентричный и неоправданно жестокий. И аналог Купола Грома, конечно, имеется. И свирепые головорезы с раскрашенными лицами. За эту всю безумномаксовость отвечает окопавшееся на территории Берлина и грозно замахивающееся на всеевропейское господство племя Воронов. Симпатичные ребята: во всём чёрном, всегда держат слово и никогда не лгут, на рейвах пляшут, наркотическим газом дышат, им же торгуют.

Противостоит Воронам главным образом государство Кримзон - милитаризированное образование, созданное и действующее по подобию современной европейской армии. Такие как бы рыцари света, хранители европейской идеи (в чём бы она ни заключалась), но не без разладов в рядах. И тут уже разворачивается история в стиле подростковой фантастики: отважная девица, смазливый красавчик, страсти, предательства, бушующие гормоны, юношеский максимализм, все дела. Плюс вот этот избитый мотив присутствует, когда заклятые противники друг к дружке симпатией и уважением постепенно проникаются.

И помимо условных (очень условных) сил добра и сил зла мир сериала наполнен ещё кучей всего. Где-то есть некая Южная Империя, амазонки, называющие себя Фемен, а также, среди прочего, таинственные атлантийцы - обладатели подозрительно продвинутых технологий. И смутная угроза, медленно, но неминуемо надвигающаяся с востока, точно войско белых ходоков. Поиск ответов на всеразличные будоражащие вопросы подан в формате роуд-муви: похожий на Дастина из "Очень странных дел" пацан путешествует на пару с обаятельным трикстером-старьёвщиком (Оливер Мазуччи, Ульриха Нильсена в той же "Тьме" играл) - это субъективно лучшая часть сериала.

Если же объективно, то единственное, что "Племенам Европы" можно предъявить, это обидную мимолётность первого сезона. За шесть эпизодов только и успеваешь более-менее со всеми познакомиться и вникнуть в здешние законы, которые зачастую бывают весьма причудливы. Все, например, говорят то по-немецки, то по-английски с внезапными точечными вкраплениями русских слов: столица Воронов именуется Браток (Brahtok), а касту секс-рабов называют lyubovniks. То есть и перверсий изощрённых сериал не чужд. И деталями интересными насыщен. Выглядит поэтому первый сезон больше как затравка и демонстрация потенциала. Дескать, самое интересное мы вам дальше покажем, если Netflix денег выдаст. Хитрые всё-таки эти немцы.