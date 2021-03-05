Стал известен состав женской сборной по лыжным гонкам на марафон

Тренер российской сборной по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал журналистам состав команды на женский марафон 30 километров классическим стилем на первенстве планеты в немецком Оберстдорфе.

В гонке примут участие Татьяна Сорина, Яна Кирпиченко, Мария Истомина и Алиса Жамбалова. Чуть ранее Бородавко заявил, что сборной не сможет помочь Наталья Непряева.

"Непряева пожаловалась на заложенность носа и легкое першение в горле. Это даже не простуда", - сказал Бородавко.

Добавим, что женской марафон пройдет завтра, а завершится турнир в воскресенье мужским марафоном на 50 километров.