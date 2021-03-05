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5 марта 2021 г.

Постановление правительства Тюменской области от 4 марта 2021 года № 107-п "Об установлении величины прожиточного минимума на 2021 год"

Дата подписания 4 марта 2021 г.
Опубликован 5 марта 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации":

установить величину прожиточного минимума по Тюменской области (без автономных округов) на 2021 год:

в расчете на душу населения - 11 748 рублей;

для трудоспособного населения - 12 376 рублей;

для пенсионеров - 9 958 рублей;

для детей - 11 995 рублей.

Губернатор области А.В. Моор



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