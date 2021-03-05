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05.03.2021 17:48
Рубрика: Происшествия

У коррупционеров в 2020 году изъяли имущество на 10 млрд рублей

Текст: Наталья Козлова
В Следственном комитете России завершилась итоговая коллегия, на которой глава СК РФ поставил перед подчиненными задачи на год.

Коллегия прошла в режиме видео-конференц-связи. Посторонних туда не приглашали, поэтому о том, что было на коллегии, корреспонденту "РГ" рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Фото: iStock
Бастрыкин поручил проверить опасные для детей ролики в соцсетях

Сначала председатель СК России назвал общие данные о работе ведомства в 2020 году. Александр Бастрыкин сказал, что в СК за прошлый год поступило больше 686 тысяч сообщений о преступлениях, по которым возбуждено 134 тысячи уголовных дел. Отправлено в суды 95 222 дела против 103 292 обвиняемых.

Интересными были цифры о возмещенном ущербе - в прошлом году государству и потерпевшим возмещено на стадии следствия больше 52,5 миллиардов рублей. На такую же сумму найдено и арестовано имущество обвиняемых. Это позволяет судам компенсировать гражданам и государству причиненный вред, а также назначать штраф и применять конфискацию.

Особо глава ведомства остановился на борьбе с коррупцией. Цифры таковы - возбуждено более 18,5 тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях, в суд ушло 8 639 таких дел против 9 571 человека. У этих граждан арестовано имущество на 10 миллиардов рублей. Это на 3 миллиарда рублей больше, чем в 2019 году. Ушли в суд уголовные дела на 466 человек из тех, кого называют - "неприкосновенными". Это граждане, обладающие "особым правовым статусом".

Больше, чем годом ранее, было раскрыто "старых" преступлений, которые не могли раскрыть годы и десятилетия назад. Так, всего за прошлый год раскрыто 6350 таких преступлений. Основная масса из них - тяжкие.

Отдельно Александр Бастрыкин говорил о преступлениях против детей. В 2020 году было расследовано 20 377 преступлений, совершенных против несовершеннолетних.

Затронул глава ведомства и ситуацию, когда детей звали выйти на улицы и участвовать в запрещенных мероприятиях. В СК были организованы проверки по сообщениям о преступлениях, совершенных в ходе несанкционированных акций в январе-феврале 2021 года в Москве и других регионах России. Установлено, что преимущественно в них участвовали лица возрастной категории от 18 до 27 лет, по большей части не имеющие определенных занятий. Также имеются данные об участии в прошедших противоправных мероприятиях 1422 несовершеннолетних, заявила Светлана Петренко.

Бастрыкин считает, что целесообразно рассмотреть вопрос о разработке комплексного плана по подготовке новых образовательных программ, "направленных на формирование таких знаний и навыков, которые могли бы защитить ребенка от воздействия манипуляторных техник".

Отдельно говорили и о компьютерной преступности. Бастрыкин сказал, что Следственным комитетом организована в этом направлении системная работа, в прошлом году расследовано 11 493 таких преступления, что на 30 процентов больше, чем в 2019 году. Среди них - 677 фактов незаконной организации и проведения азартных игр, 589 случаев распространения порнографических материалов с изображением несовершеннолетних, более 2700 хищений чужого имущества. Александр Бастрыкин поручил организовать проведение научных исследований "для выработки эффективных методов противодействия этим преступлениям".

Фото: Иван Егоров
Чайка: Ситуация с коррупцией в СКФО требует пристального внимания

Проверки сообщений СМИ о преступлениях - одно из направлений деятельности СК. Важную цифру назвал Александр Бастрыкин - по результатам проверок по материалам СМИ и материалам журналистских расследований возбуждено 458 уголовных дел.

Из задач на этот год Бастрыкин потребовал уделить пристальное внимание предупреждению налоговых и экономических преступлений, а также в сферах информационных технологий и экологии. Безотлагательно реагировать на преступные проявления против социально незащищенных слоев населения.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Борьба с коррупцией

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