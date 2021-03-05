Умер отец самого результативного игрока в истории НХЛ Уэйна Гретцки

В возрасте 82 лет умер Уолтер Гретцки, отец Уэйна Гретцки. Об этом сообщил лучший бомбардир в истории НХЛ.

"С глубочайшим прискорбием я и моя супруга Джанет сообщаем о том, что ушел из жизни мой отец. Последние годы он мужественно сражался с болезнью Паркинсона и прочими болезнями. Несмотря на это, он никогда не позволял обстоятельствам сломить себя. Для меня, сестры и трех братьев отец был капитаном нашей команды - он защищал и руководил нашей семьей каждый день, на каждом этапе пути", - написал Уэйн Гретцки в своем микроблоге в Twitter.

Уолтер Гретцки в 2007 году получил престижный Орден Канады за вклад в развитие хоккея в стране и благотворительную деятельность. Гретцки-старший является автором нескольких книг.

Его сын Уэйн провел яркую карьеру в НХЛ. Нетипичный для Канады невысокий, техничный и обладающий отменным голевом чутьем и мастерством паса форвард четыре раза завоевывал Кубок Стэнли. За карьеру в НХЛ, выступая за "Эдмонтон", "Лос-Анджелес", "Сент-Луис" и "Нью-Йорк Рейнджерс", Гретцки-младший забросил 894 шайбы и сделал 1963 голевые передачи, набрав в общей сумме 2857 очков.