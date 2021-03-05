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Умер знаменитый танцовщик и актер Патрик Дюпон

Танец
    05.03.2021, 19:43
Текст:   Олег Усков

Прославленный французский танцовщик, этуаль (высший профессиональный статус солиста в балетной группе) балета Парижской оперы, актер Патрик Дюпон скончался утром 5 марта на 62-м году жизни.

Об этом в пятницу сообщает Le Monde. Представители артиста печальное известие подтвердили.

Причиной смерти Дюпона названа тяжелая и продолжительная болезнь.

Патрик Дюпон родился в Париже 14 марта 1959 года. В одиннадцать поступил в балетную школу Парижской оперы, а уже спустя шесть лет артиста приняли в труппу театра.

Первая известность пришла к Дюпону в 1976-м, когда он стал победителем Международного конкурса артистов балета в Варне.

Неоднократно проявлялся артист и на экранах, в частности, сыграв менестреля в сериале "Плащ и кинжал" и Шико в триллере с Алленом Делоном "Танцевальная машина".

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Фото: facebook.com
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