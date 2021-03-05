Умер знаменитый танцовщик и актер Патрик Дюпон

Прославленный французский танцовщик, этуаль (высший профессиональный статус солиста в балетной группе) балета Парижской оперы, актер Патрик Дюпон скончался утром 5 марта на 62-м году жизни.
Об этом в пятницу сообщает Le Monde. Представители артиста печальное известие подтвердили.
Причиной смерти Дюпона названа тяжелая и продолжительная болезнь.
Патрик Дюпон родился в Париже 14 марта 1959 года. В одиннадцать поступил в балетную школу Парижской оперы, а уже спустя шесть лет артиста приняли в труппу театра.
Первая известность пришла к Дюпону в 1976-м, когда он стал победителем Международного конкурса артистов балета в Варне.
Неоднократно проявлялся артист и на экранах, в частности, сыграв менестреля в сериале "Плащ и кинжал" и Шико в триллере с Алленом Делоном "Танцевальная машина".
L'ex-danseur étoile de l'Opéra de Paris et star de la danse Patrick Dupond est décédé vendredi à l'âge de 61 ans des suites d'une "maladie foudroyante" #AFP pic.twitter.com/uHCPoq05R3— Agence France-Presse (@afpfr) March 5, 2021
Patrick Dupond (1959-2021) pic.twitter.com/gC1OLk0uDa— Cyril Barthalois (@cbarthalois) March 5, 2021