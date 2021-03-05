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Умерла актриса Алла Ягазарова

Новости
    05.03.2021, 14:35
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советская актриса и режиссер Алла Ягизарова скончалась на 82-м году жизни.

Как передает KP.RU, Алла Юсуфовна редко жаловалась на здоровье и всегда стойко переносила трудности, но недавно ее состояние ухудшилось. Родные вызвали скорую, женщину госпитализировали с жалобами на сердце, врачи попыталась стабилизировать состояние артистки, но безуспешно.

Предварительная причина смерти - сердечно-сосудистая недостаточность, сообщил источник издания.

Ягизарова много лет работала в Азербайджанском театре юного зрителя имени Горького в Баку. Потом переехала в Москву, поступила в ГИТИС на актёрский факультет, где училась с Савелием Крамаровым. Далее - Щукинское училище, режиссура.

Экранный дебют - Джамиля в азербайджанской производственной драме "Телефонистка", адаптации повести национального классика, писателя и режиссера Гасана Мехти-оглы Сеидбейли.

В последние годы Ягизарова работала в центре для детей, где готовила воспитанников к различным конкурсам.

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