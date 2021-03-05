Умерла актриса и певица Джоан Уэлдон

Голливудская красавица Джоан Уэлдон, актриса театра, кино, ТВ и певица, скончалась в возрасте 90 лет.

Joan Weldon, the opera singer and actor who starred in the 1954 sci-fi film “Them!,” has died 90. https://t.co/9pOli2O33o pic.twitter.com/tKYxdCZiTK — Variety (@Variety) March 4, 2021

Артистка отошла еще 11 февраля в своем доме во Флориде, но известно об этом стало только сейчас, передает The Sun с подтверждением от семьи усопшей.

Джоан Луиз Уэлтон (настоящее имя) родилась в 1930 году в Сан-Франциско в преуспевающей семье. Мать умерла, когда ей было пять - воспитанием занималась бабушка. С детства училась музыке, подростком - вокалу. Пела в хоре Оперного театра Сан-Франциско. Тогда же была замечена продюсером Стэнли Рубином, организовавшим для девушки кинопробы.

Экранный дебют - в 1953-м, в нуаре "Система". Далее - "Незнакомец с револьвером", "Охранник дилижанса", доктор Мэлфорд в культовом монстр-муви про нашествие гигантских муравьев "Они!", сериалы "Шайенн", "Перри Мейсон", "Мэверик".