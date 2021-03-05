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Умерла актриса и певица Джоан Уэлдон

Новости
    05.03.2021, 12:58
Текст:   Олег Усков

Голливудская красавица Джоан Уэлдон, актриса театра, кино, ТВ и певица, скончалась в возрасте 90 лет.

Артистка отошла еще 11 февраля в своем доме во Флориде, но известно об этом стало только сейчас, передает The Sun с подтверждением от семьи усопшей.

Джоан Луиз Уэлтон (настоящее имя) родилась в 1930 году в Сан-Франциско в преуспевающей семье. Мать умерла, когда ей было пять - воспитанием занималась бабушка. С детства училась музыке, подростком - вокалу. Пела в хоре Оперного театра Сан-Франциско. Тогда же была замечена продюсером Стэнли Рубином, организовавшим для девушки кинопробы.

Экранный дебют - в 1953-м, в нуаре "Система". Далее - "Незнакомец с револьвером", "Охранник дилижанса", доктор Мэлфорд в культовом монстр-муви про нашествие гигантских муравьев "Они!", сериалы "Шайенн", "Перри Мейсон", "Мэверик".

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