В Люберцах у мужчины вымогали свыше полутора миллиона рублей

У 53-летнего жителя Люберцев шантажом пытались требовать крупную сумму. Он обратился с заявлением о вымогательстве в Дежурную часть МУ МВД России "Люберецкое".

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что вымогатель, знакомый этого мужчины, угрожал распространить о нем сведения, порочащие честь и достоинство, и требовал 350 тысяч рублей. До этого заявитель уже передал злоумышленнику 1,2 миллиона рублей.

На следующую встречу потерпевший отправился вместе с полицейскими. Около одного из торговых центров на Октябрьском проспекте Люберцев при передаче денег сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами МУ МВД при силовой поддержке Росгвардии был задержан ранее судимый 35-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ "Вымогательство".

Люберецким городским судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.