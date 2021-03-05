На XXI фестивале "Триумф джаза" вместе со звездами из США и Европы выступят целая поросль отечественных музыкантов нового поколения, группа "Биртман" исполнит народные хиты и новые песни, а сербские хулиганы No Smoking Orchestra отметят 20-летие славного альбома Unza Unza Time.

Кто играет: Аллан Харрис, Трио Эммета Коэна, Тиль Бреннер, Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, Олег Аккуратов, Фантине, Сергей Долженков и New Blood Big Band, Квартет Антона Чекурова, Трио Николая Мищенко и др.

Что играет: Джаз, соул, фанк.

Почему идти: Участники XXI Международного фестиваля "Триумф джаза" - американский певец Аллан Харрис, прозванный у себя на родине "Черным Синатрой", один из самых востребованных пианистов нового поколения - Эммет Коэн со своим трио, наместник Криса Ботти в Европе немецкий трубач Тиль Бреннер и целая поросль отечественных музыкантов нового поколения - уже хорошо знакомых нашей публике и еще не очень. И, разумеется, оркестр Игоря Бутмана - неизменный хэдлайнер этого ежегодного праздника джазовой импровизации.

Где, когда, сколько: Московский международный дом музыки; 11,12,13 марта: 600 - 6 000 руб.

Фото: МСМ

Кто играет: Группа "Биртман".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Стремительно набравший в народе популярность коллектив "Биртман", игриво пародирующий кабацкий шансон, бардовскую песню и советскую эстраду, смешивая их с рок-н-роллом и задорной актуальной лирикой, возвращается на московскую сцену, чтобы исполнить уже известные хиты (а их хватает!), а заодно - новые песни. "Что может быть лучше?" - вопрошают участники группы в преддверии выступления. И с ними трудно не согласиться.

Где, когда, сколько: Клуб "1930 Moscow"; 11 марта; 1 000 - 4 500 руб.

Фото: ООО "Главменеджмент"

Кто играет: Эмир Кустурица и No Smoking Orchestra.

Что играет: Этно-рок.

Почему идти: The No Smoking Orchestra, которых поначалу все считали не более чем "киногруппой", на самом деле - отменные музыканты, мелодисты и пародисты. Сохраняя раздолбайский внутренний дух рок-н-ролла, сербские хулиганы во главе с Эмиром Кустурицей поднимаются порой до очень сложной мелодики и небанальных гармоний. В ГЛАВCLUBе группа отметит 20-летие славного альбома Unza Unza Time. Всем гарантированы общие позитивные вибрации, атональные духовые и тот самый заводной ритм - Unza Unza.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB; 12 марта; 1 800 - 9 500 руб.