В парламенте Болгарии разгорелся скандал из-за "Спутника V"

В парламенте Болгарии на заседании комиссии по здравоохранению разгорелся скандал из-за российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Причиной стал призыв социалистов обязать правительство обеспечить поставку в республику препарата РФ.

Представители правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) отказались поддержать позицию своих оппонентов и фактически свели дебаты к обсуждению абсурдных мелочей. Среди прочего, они всерьез начали дискутировать, как правильно прочесть название вакцины - "Спутник Ви" или "Спутник Пять". В результате парламентарии от ГЕРБ внесли свое предложение, в соответствии с которым правительству страны надлежит провести консультации с Еврокомиссией по вопросу закупки препаратов, получивших лицензию на применение вне ЕС.

"Мы хотим, чтобы здоровье болгарской нации было в наших руках, а не в руках сторонних структур", - заявил в ходе прений депутат от социалистов, представляющих вторую по силе партию в республике. В качестве примеров были приведены Венгрия и Словакия, принявшие решение о приобретении "Спутника V". Так, по мнению оппозиции, любое государство имеет право на собственные инициативы и действия под свою ответственность.

Неконструктивный подход управленцев и отсутствие предпосылок к ведению ими состоятельного диалога вынудили депутатов от соцпартии покинуть зал заседания.