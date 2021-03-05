В Швеции взяли под стражу нападавшего с ножом на прохожих

Шведский суд в пятницу распорядился взять под стражу 22-летнего подозреваемого в ножевом нападении на прохожих в городке Ветланде на юге страны. В результате атаки семь человек получили ранения. По счастливой случайности никто не погиб, сообщает Reuters.

Полиция не исключила террористический мотив нападения, но, по всей вероятности, эта версия не нашла подтверждения. Дело не рассматривается прокурорами, специализирующимися на таких делах. Считается, что беженец из Афганистана, задержанный в среду, действовал в одиночку.