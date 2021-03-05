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05.03.2021 15:00
Рубрика: Видео

Видео: подростки разгромили автосалон, отказавшийся платить за "крышу"

Текст: Вадим Давыденко

Восемь поврежденных автомобилей и добрый десяток подзатыльников и пинков менеджерам-продажникам - таковы итоги налета банды подростков на элитный автосалон в Милнертоне, одном из центральных районов Кейптауна (ЮАР).

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Малолетние робингуды толпой (позже на видео насчитали около 40 человек) вломились в торговый зал и категоричным тоном потребовали поделиться имеющимся добром с нуждающимися, то есть с ними. Отдать им две машины на их выбор (салон, напомним, торговал элитными иномарками). В противном случае ноттингемскому, то есть кейптаунскому бизнесу грозили бы крупные неприятности.

Когда продавцы отказались отдавать машины, вымогатели устроили в салоне настоящий бедлам. Перевернули всё, что переворачивалось, и разбили специально принесенными битами всё бьющееся - стекла машин, фары, капоты. После этого они быстро удалились, не дожидаясь появления правоохранителей.

Полиция начала следствие по делу о попытке грабежа и злонамеренном повреждении имущества, но, по мнению местной прессы, перспектив у этого расследования немного, особенно с учетом того, что за спиной у подростков мог стоять преступный авторитет Кейптауна Нафиз Модак. Скорее всего, владельцам салона придется договариваться о "защите" и платить вымогателям фиксированную сумму...

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