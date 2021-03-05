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05.03.2021 17:36
Рубрика: Общество

Вузы и онлайн-школы: конкуренты или партнеры?

Текст: Мария Агранович
В последнее время на образовательном рынке появляется все больше онлайн-школ, которые предлагают не только школьные курсы, но и программы университетского уровня. Образовательная компания Maximum Education совместно с порталом "Навигатор поступления" выяснили, опасаются ли вузы конкуренции.

Абсолютное большинство респондентов - 84% - заявили: вузы и организации EdTech (Education Technology - образовательные технологии, как правило онлайн) - не конкуренты в высшем образовании. А вот о дополнительном профобразовании такого не скажешь. Больше половины опрошенных - 61% - признали: онлайн-конкуренция здесь есть. Примерно пополам разделились мнения по поводу влияния курсов EdTech на количество прикладных программ в вузах. О росте числа таких программ рассказали 55% опрошенных, 42% роста не отмечают.

Фото: Таисия Воронцова / ТАСС
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Половина опрошенных вузов признались: у них нет совместных с EdTech-компаниями программ, магистратур и кафедр. Почти треть пока не сотрудничали с EdTech, но в планах. И лишь 18% уже работают с сферой онлайн-образования как партнеры.

При этом больше половины опрошенных вузов не верят в то, что в будущем EdTech-проекты будут популярнее вузов. Но 37% допускают в будущем такую ситуацию.

Одно можно сказать совершенно точно: сфера онлайн-образования будет развиваться как внутри вузов, так и вне ее.

Правда, по мнению главы Рособрнадзора Анзора Музаева, опасаться, что появится больше количество вузов, где обучение будет вестись исключительно в онлайн-формате, не стоит. Но у вузов появится больше дистанционных курсов.

"Я не думаю, что у нас сейчас появятся отдельно взятые онлайн-университеты без ничего, просто с одним адресом, - сказал он. - Не думаю, что в ближайшее время у нас будут для этого готовые решения, качественные и объективные. Но ведущие вузы уже сейчас имеют свои видеокурсы".

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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По словам Музаева, постепенно, методом проб и ошибок, в образовании произойдет плавный к признанию гибридного формата в образовании.

То, что уже сейчас больше половины российских вузов готовы признать конкуренцию с EdTech в дополнительном профобразовании, а треть заявляют здесь о прямой конкуренции за абитуриентов, говорит о высоком качестве образовательных программ и сильном маркетинге у ведущих игроков EdTech-рынка, отметил директор по связям с образовательным сообществом портала "Навигатор поступления" Александр Хвостов.

Общество Образование

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