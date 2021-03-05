Захарова объявила о представлении по поводу "управляемых" СМИ

Посольство России в Лондоне скоро сделает представление Форин-офису относительно утечки документов о ручном управлении СМИ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, британские коллеги путем замалчивания пытаются уйти от разговора на неудобную тему. Однако они не смогут этого избежать. "Объясняться надо, объясняться придется", - сказала Захарова в интервью телеканалу "Россия 24".

Российская сторона будет регулярно напоминать о необходимости ответить на эти вопросы, отметила Захарова. Речь идет об утечке документов Форин-офиса о том, как правительство Великобритании вручную управляет работой различных информационных изданий, а также сформировало сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте социальных сетей. В фокусе работы британцев, в частности, были интернет-платформы "Медуза" и "Медиазона".