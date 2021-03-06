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06.03.2021 00:11
Рубрика: Спорт

Большунов заявил, что у него нет вопросов к Якимушкину

Текст: Артур Нанян

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал выступление Ивана Якимушкина в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Фото: AP
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Наша команда заняла второе место в эстафете, пропустив вперед норвежцев. Алексей Червоткин лидировал после первого этапа, оторвавшись на 44,7 секунды от ближайшего преследователя, однако Якимушкин растерял преимущество и завершил этап с отставанием в 23,6 секунды.

"Никаких вопросов к Ване нет, ничего не поделаешь. Все старались. Удивился ли я преимуществу после первого этапа? Я видел, что Леха все делает правильно, он хорошо отработал", - сказал Большунов журналистам.

Первенство планеты по лыжным гонкам в Оберстдорфе завершится в воскресенье 7 марта.

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