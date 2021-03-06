Ян и Махачев успешно прошли взвешивание, Аскаров превысил лимит

Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян уложился в лимит весовой категории перед боем с Алджамейном Стерлингом. Также успешно прошел процедуру взвешивания и Ислам Махачев, а Аскар Аскаров превысил лимит на 400 грамм и теперь отдаст часть своего гонорара противнику.

Рано утром в воскресенье российский чемпион Петр Ян проведет защиту титула на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Накануне боя все участники турнира прошли взвешивание. Петр Ян идеально вписался в лимит категории - 61,2 кг. Это верхняя планка в легчайшей категории. Весы под его соперником показали 61 кг.

Ян проводит первую защиту титула. Накануне боя спортсмены несколько раз устраивали словесные перепалки. Оба грозили оппоненту уверенной победой, а россиянин несколько раз называл своего соперника "курицей" и "мышью".

Ислам Махачев, который выступает в легкой весовой категории, также избежал проблем на взвешивании. Он и его соперник - американец Дрю Добер показали одинаковый вес - 70,7 кг - что соответствует ограничениям в этой категории.

Еще один российский боец - Аскар Аскаров - не смог вписаться в лимит наилегчайшей категории. Весы показали, что он весит на 400 грамм больше нормы. В итоге он отдаст часть своего гонорара сопернику, американцу Джозефу Бенавидесу.

Главный событием этого турнира станет поединок за титул в полутяжелом весе между действующим чемпионом поляком Яном Блаховичем и Исраэлем Адесаньей.