Новости

Мишустин почтил память жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" 11:15
Калифорнийский Диснейленд возобновит работу с ограничениями 1 апреля 11:08
Путин поручил усовершенствовать работу опеки 11:02
Ян и Махачев успешно прошли взвешивание, Аскаров превысил лимит 10:57
США угрожают России стратегическими бомбардировщиками в Норвегии 10:54
Оперштаб: Ещё 1922 пациента вылечились от коронавируса в Москве 10:47
Байден продлил на год режим санкций в отношении Ирана 10:39
Рогозин поблагодарил США за "пинок" для снижения цен на запуск ракет 09:58
"Бостон" сокрушил "Вашингтон", Овечкин сыграл с полезностью "минус 4" 09:58
Пентагон начал проверку возможного взлома сетей через Microsoft Exchange 09:08
Попова взяла под личный контроль ситуацию с отравлением в Красноярске 08:55
Эксперт призвал срочно удалить с телефонов опасное приложение 08:21
В сенате США заблокировали кандидатуру главы ЦРУ из-за "Северного потока-2" 07:46
Депутат Рады предрек Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску 06:50
Украина пообещала отделиться от энергосистем России и Беларуси в 2022 году 06:45
В Чили заявили о рекордном числе случаев COVID-19 06:17
В Венесуэле введут в оборот банкноты номиналом в миллион боливаров 05:29
Инфекционист: Дети заражают окружающих коронавирусом около 10 дней 05:23
Премьер Словакии исключил отказ от вакцины "Спутник V" 04:55
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,4 04:36
Власти Саудовской Аравии отменят часть введенных из-за COVID-19 ограничений 04:20
Байден согласился пересмотреть президентские военные полномочия 03:24
В феврале на южной границе США задержали рекордные 100 тысяч мигрантов 03:16
В Египте при столкновении маршрутки с грузовиком погибли 18 человек 02:57
Власти Туниса сократили обязательный карантин для туристов до 48 часов 02:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
06.03.2021 10:57
Рубрика: Спорт

Ян и Махачев успешно прошли взвешивание, Аскаров превысил лимит

Текст: Максим Домчев

Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян уложился в лимит весовой категории перед боем с Алджамейном Стерлингом. Также успешно прошел процедуру взвешивания и Ислам Махачев, а Аскар Аскаров превысил лимит на 400 грамм и теперь отдаст часть своего гонорара противнику.

Фото: REUTERS
Ян и Стерлинг провели дуэль взглядов перед боем на турнире UFC

Рано утром в воскресенье российский чемпион Петр Ян проведет защиту титула на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Накануне боя все участники турнира прошли взвешивание. Петр Ян идеально вписался в лимит категории - 61,2 кг. Это верхняя планка в легчайшей категории. Весы под его соперником показали 61 кг.

Ян проводит первую защиту титула. Накануне боя спортсмены несколько раз устраивали словесные перепалки. Оба грозили оппоненту уверенной победой, а россиянин несколько раз называл своего соперника "курицей" и "мышью".

Ислам Махачев, который выступает в легкой весовой категории, также избежал проблем на взвешивании. Он и его соперник - американец Дрю Добер показали одинаковый вес - 70,7 кг - что соответствует ограничениям в этой категории.

Еще один российский боец - Аскар Аскаров - не смог вписаться в лимит наилегчайшей категории. Весы показали, что он весит на 400 грамм больше нормы. В итоге он отдаст часть своего гонорара сопернику, американцу Джозефу Бенавидесу.

Главный событием этого турнира станет поединок за титул в полутяжелом весе между действующим чемпионом поляком Яном Блаховичем и Исраэлем Адесаньей.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 11 022 случая COVID-19 в 85 регионах
Правительство выделит 780 млрд рублей на модернизацию транспортной инфраструктуры
Премьер Словакии исключил отказ от вакцины "Спутник V"
В сенате США заблокировали кандидатуру главы ЦРУ из-за "Северного потока-2"
Украина пообещала отделиться от энергосистем России и Беларуси в 2022 году
Стали известны четвертьфинальные пары Кубка России
В 25 регионах России подготовлены инструкторы ЗОЖ и "маршруты здоровья"