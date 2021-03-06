Кто определяет сроки закладки и имена новых подлодок проекта "Борей-А"

Подтверждений тому, что закладка новых АПЛ состоится в День Победы или прямо перед ним, "Российская газета" не смогла получить ни на самой северодвинской верфи, ни в конструкторском бюро "Рубин" в Петербурге, где спроектированы подводные ракетоносцы этой серии. И это вполне объяснимо: дату официальной закладки корабля, который строится в рамках гособоронзаказа, завод в обязательном порядке согласовывает с Минобороны, и последнее слово всегда за военными.

Там же, в Минобороны и главном штабе ВМФ, определяют и принимают решение, как станет называться новый корабль или подводная лодка.

Забегать вперед и что-то раньше времени анонсировать - дело неблагодарное. Незадолго до подписания контракта с "Севмашем" на строительство еще двух подводных стратегов серии "Борей" (в дополнение к четырем построенным и четырем строящимся) было несколько версий, как эти корабли назовут. Самая, казалось бы, реалистичная, озвученная в год 75-летия Победы в том числе и "Российской газетой" - "Маршал Жуков" и "Маршал Рокоссовский". Однако в день подписания самого контракта на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" ни подтверждения, ни опровержения этому не последовало.

А на финише Года памяти и славы генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил в интервью журналу "Завод", что девятый и десятый "Бореи" готовятся к закладке под именами "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин". Так, видимо, и произойдет, хотя и это никто не гарантирует. В памяти тех, кто следит за развитием подводного флота, есть совсем свежий пример.

Принятый в состав Северного флота в июне 2020 года подводный ракетный крейсер К-549 "Князь Владимир" изначально намеревались назвать "Святитель Николай". Под этим именем он готовился к закладке - как четвертый по счету "Борей" и первый (головной) в модернизированной серии 955А "Борей-А". Но в конечном итоге название было изменено, а церемония закладки в стапельном цехе "Севмаша" проходила 30 июля 2012 года в присутствии Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами и президента России Владимира Путина.

С очевидностью можно утверждать лишь то, что производственная и, в особенности, сдаточная программа у крупнейшей северодвинской верфи в нынешнем году напряженная, как давно уже не бывало. Помимо многоцелевой АПЛ "Казань" (проект 885М "Ясень-М") и ракетоносца "Князь Олег" (проект 955А "Борей-А"), перешедших из прошлого года, значатся "Император Александр III" (серийный "Борей-А" с ракетным комплексом "Булава"), АПЛ "Новосибирск" (серийный "Ясень-М" с крылатыми ракетами). А еще атомная подводная лодка специального назначения "Белгород" - носитель подводных беспилотников "Посейдон".

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в интервью "Красной звезде" официально подтвердил факт предстоящей закладки на "Севмаше" двух новых ракетоносцев - в соответствии с контрактом, подписанным на форуме "Армия-2020". А всего, по его же словам, "в соответствии с текущей Государственной программой вооружения до 2027 года предусмотрена передача 14 атомных подводных лодок проектов "Борей-А" и "Ясень-М".

Досье "РГ"

Семья "Бореев" на экваторе, март 2021 года

Построены и переданы в состав ВМФ России (в скобках указаны даты: закладка на стапеле / спуск на воду / передача ВМФ)

К-535 "Юрий Долгорукий", головной в серии трех ракетоносцев проекта 955 "Борей" (02.11.1996 / 13.02.2008 / 10.01.2013). Несет службу на Северном флоте.

К-550 "Александр Невский" (19.03.2004 / 06.12.2010 / 23.12.2013). Несет службу на Тихоокеанском флоте.

К-551 "Владимир Мономах" (19.03.2006 / 18.01.2013 / 10.12.2014). Несет службу на Тихоокеанском флоте.

К-549 "Князь Владимир", головной в серии пяти ракетоносцев проекта 955А "Борей-А" (30.07. 2012 / 17.11.2017 / 28.05.2020). Несет службу на Северном флоте.

На стадии испытаний

"Князь Олег", заложен 27.07.2014, спущен на воду 16.07.2020, находится у достроечной набережной Севмаша, проходит швартовные испытания, готовится к ходовым. Как ожидается, после ввода в строй будет нести службу на Тихоокеанском флоте.

В постройке

"Генералиссимус Суворов", заложен 26.12.2014, в 2021 ожидается спуск на воду, испытания и (согласно начальным планам) передача в состав ВМФ. Как ожидается, после ввода в строй будет нести службу на Тихоокеанском флоте.

"Император Александр III", заложен 18.12.2015, в 2021 ожидается спуск на воду и начало швартовных испытаний. Передача в состав ВМФ (согласно начальным планам) - 2022 год. Как ожидается, после ввода в строй будет нести службу на Тихоокеанском флоте.

"Князь Пожарский", заложен 23.12.2016, строится. Как ожидается, после ввода в строй (не ранее 2023 года) будет нести службу на Северном флоте.

В планах на закладку

"Дмитрий Донской", подписан контракт (август 2020), готовится к закладке на стапеле (2021). Как ожидается, после ввода в строй (не ранее 2026 года) будет нести службу на Северном флоте.

"Князь Потемкин" - подписан контракт (август 2020), готовится к закладке на стапеле (2021). Как ожидается, после ввода в строй (не ранее 2027 года) будет нести службу на Северном флоте.