Минобороны: 90 женщин за подвиги в ВОВ удостоены звания Герой Советского Союза

В основу нового историко-познавательного проекта легли архивные документы о боевых подвигах женщин на фронтах войны - наградные материалы, страницы фронтовых газет, доклады и приказы командования, другие свидетельства.

Раздел открывает докладная записка старшего инструктора отдела пропаганды майора Е.Никифоровой в Главное политическое управление РККА, поданная в мае 1944 года. В документе говорится, что за время войны в ряды Красной Армии были призваны и пришли добровольно сотни тысяч женщин. При этом "только девушек-комсомольцев в Красной Армии насчитывается свыше 300 тысяч человек". А в отдельных спецчастях и соединениях ПВО, в санитарных, в учреждениях связи количество женщин-военнослужащих доходило до 50 и больше процентов.

В докладной записке приводятся подробные примеры героизма женщин-военнослужащих самых разных военный специальностей.

Газета "Сталинский воин". Фото: 8march2021.mil.ru

Майор Никифорова докладывает о мужественных, профессиональных действиях в боях девушек-зенитчиц и пулеметчиц Фроловой и Табачниковой, личного состава прожекторной станции сержанта Рыжовой, в лучах прожекторов которой только в боях за Бреслау было сбито 12 немецко-фашистских самолетов. В документе отмечены дела девушек-связисток на примере телефонистки 122-милиметровой минометной батареи Богдановой. Девушка в течение одного только боя "под сильным огнем противника 48 раз исправляла телефонную линию".

"Велики заслуги перед Родиной женщин в санитарных учреждениях Красной Армии", - пишет далее Никифорова, указывая, к примеру, что среди врачей хирургов-женщин - 43 процента. Упоминает майор и о сложном боевом пути женщин-снайперов - "за короткий срок пребывания на фронте 1289 девушек-снайперов уничтожили свыше 11820 немцев". Отмечены и подвиги женщин-авиаторов, среди которых 14 Героев Советского Союза.

В разделе представлены наградные документы на военнослужащих-женщин разных военных специальностей. В опубликованном наградном листе на морского пехотинца гвардии лейтенанта Е.Завалий записано, как 20 марта 1945 года взвод под её командованием первым высадился в тылу противника на берегу реки Дунай и, перерезав железную и шоссейную дороги, достиг нужной высоты. "Враг атаковал окопавшихся морских пехотинцев со всех сторон силами пехоты и танков. Бои начинались ранним утром и кончались поздним вечером, доходя до рукопашной. Советскими морпехами было отбито 14 атак. Лично Завалий уничтожила 1 станковый пулемет, 1 гранатомет, одного офицера и до 50 солдат противника", - говорится в документе.

Из наградного листа на механика-водителя танка Т-34 гвардии сержанта Марию Лагунову пользователи узнают о высоком профессионализме девушки-танкиста. Мария была призвана в армию в 1942 году, и за все время многочисленных маршей её танк не имел ни одной поломки. 29 сентября 1943 года в боях за деревню Княжичи ее боевая машина первой ворвалась в укрепленный фашистами населенный пункт. Экипаж уничтожил одну противотанковую пушку и до 20 солдат и офицеров противника. За тот бой гвардии сержант Лагунова была награждена орденом Красной Звезды.

Документы раздела рассказывают и о смертельном бое пулеметчиц - родных сестер Александры Окуневой и Анастасии Акимовой 14 августа 1943 года. Взвод под командованием лейтенанта Окуневой вел бой в деревне Потапово, где упорно оборонялись фашисты, предпринимая многочисленные атаки. Пулеметчики Александры сражались на самых сложных участках. Сестры вместе с бойцами били гитлеровцев в упор. Утром противник ввел в бой танки, которые били прямой наводкой. Отсекая вражескую пехоту от танков, лейтенант Окунева сама вела огонь из пулемета. Но снаряд из фашистского танка попал в ее пулемет. В пробитом партийном билете Александры была найдена записка, адресованная командованию дивизии: "Я пошла в бой …, заверяю вас, как своих отцов-воспитателей, что не опозорю вас и буду бить гитлеровцев до последнего дыхания… Шура Окунева. 13.8.43г.".

Ее сестра Ася (Анастасия) в ходе боя заменила раненого наводчика и, подавляя огонь вражеского пулемета, уничтожила трех фашистов.

В разделе опубликованы также наградные материалы на санитарку Екатерину Михайлову. 6 августа 1944 года благодаря ее отваге и храбрости, был захвачен важный плацдарм для дальнейшего развития операции. Санинструктор первой бросилась в воду при форсировании Днестровского лимана и, криками "Матросы, за мной! Вперед, за Родину! За Сталина!", увлекла за собой бойцов десанта. Таких примеров ее смелости в бою было немало. С представлением санинструктора Екатерины Михайловой к званию Героя Советского Союза был согласен командующий Дунайской флотилией вице-адмирал С.Горшков, но тогда она была награждена орденом Красного Знамени. Через 45 лет, в 1990 году, указом президента СССР главному старшине в отставке Михайловой Е.И. было присвоено высшее звание страны - Герой Советского Союза.