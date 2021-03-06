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Николас Кейдж женился в пятый раз

Новости
    06.03.2021, 17:38
Текст:   Олег Усков

57-летний Николас Кейдж, лауреат премии "Оскар" и один из самых своеобразных актеров современности, пошел под венец в пятый раз. Разумеется, в Лас-Вегасе это все опять произошло.

Фото: kinopoisk.ru
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Избранница артиста - 26-летняя (то есть на четыре года младше первого сына Кейджа) Рико Шибату, которая, передает Daily Star, взяла фамилию мужа.

По словам актера, он очень счастлив (влюбленным пришлось ранее расстаться на полгода). Кейдж подарил Рико кольцо с черным бриллиантом - ей как раз такие нравятся.

Летом 2019-го Кейдж развелся со своей четвертой женой, визажисткой Эрикой Койке, на которой был женат четыре дня - случилось мероприятие со скандалами, так как, по словам артиста, брачный союз он заключил находясь в состоянии глубокой алкогольной невменяемости.

До Шибату и Койке Николас был женат на актрисе Патрисии Аркетт, дочери "короля" Лизе Мари Пресли и официантке Элис Ким.

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