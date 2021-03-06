Омича лишили родительских прав за жестокое обращение с детьми

Жителя Омска, задержанного за жестокое избиение двоих детей, лишили родительских прав. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

Мужчина был задержан по подозрению в жестоком обращении со своими детьми - пятилетним сыном и восьмилетней дочерью​​​, сообщил СК РФ 31 января.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало видео в интернете, на котором мужчина поочередно с силой кидает своих детей - сына и дочь - на пол. Как установили сотрудники полиции, видеозапись была сделана матерью детей.

Ситуацию взяли под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова и региональный - Елизавета Стёпкина, сообщило агентство РИА Новости. На допросе 45-летний мужчина объяснил свой поступок "воспитанием в спортивном режиме" и "паникой" и испугом за детей, которые "громко орали". Мужчину заключили под стражу на два месяца.

"Центральный районный суд удовлетворил требования Управления опеки и попечительства администрации Омска, выступавшего в интересах несовершеннолетних детей 2015 и 2020 года рождения", - сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Мужчину лишили прав в отношении пятилетнего сына, которого он бросал на пол, и в отношении младенца, пояснили в прокуратуре. Старшая дочь, которая также пострадала от побоев, зафиксированных на видео, не является родной мужчине.