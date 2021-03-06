Новости

Найдено утерянное стихотворение Набокова о Супермене 17:17
Травести-сериал Райана Мёрфи "Поза" закрывается 17:11
Омича лишили родительских прав за жестокое обращение с детьми 17:07
На Москву надвигается гигантский паук-циклон 16:58
В Лефортовском тоннеле столкнулись пять автомобилей 16:46
МЧС предупредило москвичей о мощном снегопаде в ночь на воскресенье 16:29
Главный инфекционист США похвалил российскую вакцину "Спутник V" 16:19
В Петербурге сиделку арестовали за избиение блокадницы 16:16
В Беларуси возбудили дело против бывших силовиков, не поддержавших Лукашенко 16:06
Безобидный симптом назвали возможным признаком серьезных заболеваний 15:46
Песков назвал неправильными заявления про возможное повышение пенсионного возраста 15:18
В Екатеринбурге неизвестные попытались похитить журналиста 15:12
Путин наградил свыше 200 медиков за борьбу с коронавирусом 14:36
На Урале эффективность "Спутника V" проверили на врачах Центра СПИДа 14:28
Песков: Владимир Путин не контактировал с заболевшим COVID-19 Орешкиным 14:22
Переобулись на ходу: что думают мужчины о женщинах-водителях 14:00
Власти Москвы назвали сроки запуска нового участка СВХ 13:58
На Кубани арестован подозреваемый в убийстве инспектора охотнадзора 13:22
Ученый: У половины жителей Петербурга есть антитела к коронавирусу 13:07
В регионах Сибири объявлено штормовое предупреждение 13:00
СК проверит петербургские юрфирмы из-за высоких цен для пенсионеров 12:58
Мэр Великого Новгорода поздравил женщин песней под гитару 12:36
Власти Москвы озвучили планы по расширению МЦД-2 12:30
Начались поставки белорусских нефтепродуктов в российские порты 12:27
Жителям Подмосковья спишут пени за долги по вывозу мусора 12:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
06.03.2021 17:07
Рубрика: Общество

Омича лишили родительских прав за жестокое обращение с детьми

Текст: Елена Яковлева

Жителя Омска, задержанного за жестокое избиение двоих детей, лишили родительских прав. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

Фото: iStock
Нянь и сиделок предложили сертифицировать

Мужчина был задержан по подозрению в жестоком обращении со своими детьми - пятилетним сыном и восьмилетней дочерью​​​, сообщил СК РФ 31 января.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало видео в интернете, на котором мужчина поочередно с силой кидает своих детей - сына и дочь - на пол. Как установили сотрудники полиции, видеозапись была сделана матерью детей.

Ситуацию взяли под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова и региональный - Елизавета Стёпкина, сообщило агентство РИА Новости. На допросе 45-летний мужчина объяснил свой поступок "воспитанием в спортивном режиме" и "паникой" и испугом за детей, которые "громко орали". Мужчину заключили под стражу на два месяца.

"Центральный районный суд удовлетворил требования Управления опеки и попечительства администрации Омска, выступавшего в интересах несовершеннолетних детей 2015 и 2020 года рождения", - сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Мужчину лишили прав в отношении пятилетнего сына, которого он бросал на пол, и в отношении младенца, пояснили в прокуратуре. Старшая дочь, которая также пострадала от побоев, зафиксированных на видео, не является родной мужчине.

Общество Семья и дети

Главное сегодня

Путин наградил свыше 200 медиков за борьбу с коронавирусом
Песков назвал неправильными заявления про возможное повышение пенсионного возраста
В Госдуме оценили угрозы Кравчука в адрес России
За сутки в России подтверждено 11 022 случая COVID-19 в 85 регионах
Премьер Словакии исключил отказ от вакцины "Спутник V"
Как противостоять хейтерам в Сети
Скворцова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса в России