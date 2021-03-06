Поисковики России и Украины передали друг другу останки бойцов Красной Армии

Российские и украинские поисковики передали друг другу останки бойцов Красной Армии, которые погибли в Великую Отечественную. Они были обнаружены во время Вахты памяти и экспедиций.

- Останки солдат найдены поисковиками Житомирской и Киевской областей, - сообщил "Родине" Василий Журахов, представляющий Союз поисковых отрядов Украины. - Поисковикам удалось установить имена бойцов и найти родственников.

Встреча российских и украинских поисковиков состоялась на границе Брянской и Черниговской областей, недалеко от села Новые Юрковичи. В прошлом году здесь, где сходятся границы России, Украины и Белоруссии (тут установлен памятник, который в народе называют "Три сестры"), уже проходила встреча поисковиков. Тогда из России на Украину передавали останки одного бойца, а из Украины в Россию - четырех.

- На этот раз мы забирали останки уже 15-ти бойцов и передавали на Украину останки трех красноармейцев. Это крупнейшее подобное мероприятие за всю историю, - отметил в разговоре с корреспондентом "Родины" советник по международному сотрудничеству Поискового движения России Антон Торгашев.

Вот имена бойцов, установленные историко-патриотическим объединением "Поиск" из Житомира (руководитель - Александр Ловинюк), специализированным поисковым объединением "Вертикаль" из пгт. Бышев Фастовского района Киевской области (председатель правления - Владимир Жарко), поисковиками Союза поисковых отрядов Украины (руководитель - постоянный автор "Родины" Дмитрий Заборин) и военно-патриотическим объединением "Ориентир" (руководитель - Олег Бидулин). Останки бойцов будут захоронены с воинскими почестями на территории России:

Внуков Василий Федорович 1915 года рождения, уроженец Чкаловской области, г. Медногорска. Красноармеец. Останки найдены в с. Андреевка Пулинского района Житомирской области.

Гнусарев Василий Егорович 1921 года рождения, уроженец Пензенской области, Чембарского района, д. Щитинино. Красноармеец. Останки найдены в с. Соколов Пулинского района Житомирской области.

Коршунов Александр Николаевич 1921 года рождения, уроженец Пензенской области, Соседского района. Красноармеец. Останки найдены останки в с. Соколов Пулинского района Житомирской области.

Марьин Александр Михайлович 1921 года рождения, уроженец Кировской области, Кировского района, дер. Марьино. Красноармеец. Останки найдены в с. Соколов Пулинского района Житомирской области.

Пахомов Егор Васильевич 1921 года рождения, уроженец Курской области, Коминтерновского района, с. Тростенец. Красноармеец. Останки найдены в с. Молодежное Пулинского района Житомирской области.

Пахомов Павел Петрович 1921 года рождения, уроженец Алтайского края, Алтайского района. Останки найдены в с. Рудокопы Пулинского района Житомирской области.

Радостев Федор Ефимович 1921 года рождения, уроженец Молотовской области, Коми-Пермяцкого НО, Вежайского с/совета, д. Вежайка. Красноармеец. Останки найдены в с. Андреевка Пулинского района Житомирской области.

Савинов Василий Иванович 1921 года рождения, уроженец Чувашской АССР, г. Алатырь, ул. Пионерская. Красноармеец. Останки найдены в с. Соколов Пулинского района Житомирской области.

Соболев Семен Иванович 1921 года рождения, уроженец Воронежской области, г. Воронежа, Землянского район, Велико-Верейского с/совета, д. Большая Верейка. Красноармеец. Останки найдены в с. Улашановка Пулинского района Житомирской области.

Харченко Федор Максимович 1920 года рождения, уроженец Краснодарского края, Упорненского района, станицы Зассовской. Красноармеец. Останки найдены в с. Пески Коростенского района Житомирской области.

Елецкий Куприян Петрович 1919 года рождения, уроженец Сталинградской области, Чернишковского района, пос. Басакин. Красноармеец 28 ГСД. Останки найдены вблизи с. Боровка Макаровского района Киевской области.

Зяблов Иван Васильевич 1921 года рождения, уроженец Кировской области, Зуевского района, пос. Косин, командир отделения разведки 171 СД 478 ГАП. Погиб 23.07.41, Останки найдены вблизи с. Андреевка Макаровского района Киевской области.

Крикоров Григорий Владимирович 1912 года рождения, уроженец Ростовской обл., города Миллерово. Красноармеец 171 СД 535 Сп. Останки найдены вблизи с. Андреевка Макаровского района Киевской области.

Славнов Василий Павлович 1903 года рождения. Уроженец Московской области, Орехово-Зуевского района, г. Дрезна. Место призыва Орехово-Зуевский РВК, Московская область. Воинское звание красноармеец. Проходил службу в 219 мсд 28 ск 21 армии Брянского фронта. Погиб 01.09.1941 года. Останки найдены вблизи х. Кий Сновского района Черниговской области.

Афанасьев Алексей Андреевич 1922 года рождения, уроженец Саратовской области, Дергачевского района, д. Дергачи. Воинское звание - старший лейтенант. Заместитель командира батареи 773 АП. Погиб в августе 1942 года вблизи с. Протопоповка Балаклейского района Харьковской области.

Поисковики Поискового движения России передали на Украину останки красноармейцев, которые родились на территории Украинской ССР:

Якименко Степан Яковлевич 1919 года рождения, лейтенант, уроженец с. Ольховчик Корсунь-Шевченковского района Черкасской области. Призван в ряды Красной армии в сентябре 1939 года Корсуньским РВК. Останки найдены поисковиками поискового отряда "Долг", г. Вязьма Смоленской области.

Животович Евгений Иванович 1914 года рождения, старший сержант, уроженец с. Гнатовцы Меджибикского района Хмельницкой области. Останки найдены поисковиками поискового объединения "Пулкинские высоты" в Ленинградской области.

Грона Андрей Алексеевич 1903 года рождения, красноармеец, уроженец с. Линовица Прилуцкого района Черниговской области. Останки найдены поисковиками поискового отряда "Азимут-58" в районе станции Видерка Демянского района Новгородской области.