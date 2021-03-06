В НИИ Склифосовского появится новый центр скорой помощи

В столичном НИИ имени Склифосовского появится новый комплекс скорой помощи с вертолетной площадкой, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Шестиэтажное здание будет находиться на Большой Сухаревской площади, говорится в материалах стройкомплекса Москвы. В корпусе будут смотровые кабинеты, инфекционные боксы и палаты. Его соединят переходом с действующим корпусом на уровне второго этажа.

"Планируем ввести корпус в эксплуатацию в 2023 году", - добавил вице-мэр. В общей сложности он сможет принять до 200 человек.