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06.03.2021 11:53
Рубрика: Общество

В НИИ Склифосовского появится новый центр скорой помощи

Текст: Сергей Бабкин

В столичном НИИ имени Склифосовского появится новый комплекс скорой помощи с вертолетной площадкой, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Шестиэтажное здание будет находиться на Большой Сухаревской площади, говорится в материалах стройкомплекса Москвы. В корпусе будут смотровые кабинеты, инфекционные боксы и палаты. Его соединят переходом с действующим корпусом на уровне второго этажа.

"Планируем ввести корпус в эксплуатацию в 2023 году", - добавил вице-мэр. В общей сложности он сможет принять до 200 человек.

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