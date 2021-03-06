Мэр Великого Новгорода поздравил женщин песней под гитару

Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин и председатель городской Думы Алексей Митюнов необычным образом поздравили дам с Международным женским днем. Они исполнили под гитару песню группы "Самоцветы" "Очарована, околдована".

Сам Сергей Бусурин признался, что в следующий раз при видеопоздравлении будет уделено больше внимания репетициям.

Тем не менее, меньше чем за сутки видеозапись с Бусуриным и Митюновым в необычном образе набрала больше 45 тысяч просмотров.

Горожанки оценили подарок. В комментариях к видео жительницы Великого Новгорода указывают, что новый образ руководителей города их весьма впечатлил.