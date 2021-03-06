В Петербурге представят оперу "Свинопас" по сказке Андерсена

В петербургской Филармонии для детей и молодежи готовится премьера оперы для детей "Свинопас или сто принцессиных поцелуев" по одноименной сказке Ганса-Христиана Андерсена. Первые спектакли покажут 13 и 14 марта.

- Автором идеи и вдохновителем спектакля стал директор, музыкальный руководитель и главный дирижер Государственной филармонии для детей и молодежи Михаил Голиков, - рассказали создатели спектакля. - Показать оперу в новой интерпретации учитывая современные тенденции театрального и музыкального мира - задача, которую мы ставили перед собой.

Музыку и либретто оперы "Свинопас, или Сто принцессиных поцелуев" написал известный петербургский композитор Леонид Резетдинов, который создал опера-феерию по роману Александра Грина "Алые паруса" и оперные сцены по роману Ярослава Гашека "Похождения бравого солдата Швейка". А для работы над постановкой пригласили команду профессионалов из Москвы: режиссера Мурата Калова, сценографа и художника по костюмам Алесю Исаеву, балетмейстера Карину Петрусенкову.