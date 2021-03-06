В Екатеринбурге неизвестные попытались похитить журналиста

В одном из екатеринбургских кафе трое мужчин пытались силой вывести журналиста ИА REGNUM Дмитрия Красноухова на улицу.

Инцидент произошел накануне вечером. Журналист зашел поужинать в заведение в центре города. Сел за столик в конце зала, спиной ко входу.

- Подошли двое. Поодаль был третий, я его заметил позже. Один заявил, что он якобы сотрудник полиции, после чего на долю секунды показал "корочку". Он схватил меня и попытался вытащить из-за стола, - рассказал KP.Ru Дмитрий Красноухов.

Второй в это время забрал ноутбук. Когда молодой человек начал кричать, сбежались сотрудники общепита, а злоумышленники убежали.

Информация об инциденте поступила в полицию в тот же день в 23 часа, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Заявление зарегистрировали, руководство отдела полиции поручило проверку сотрудникам уголовного розыска. Отмечено, что видимых телесных повреждений у заявителя нет.

Сыщики устанавливают детали происшествия, анализируют записи с камер видеонаблюдения, опрашивают персонал кафе. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.