Травести-сериал Райана Мёрфи "Поза" закрывается

Вырвиглаз-сериал "Поза" (Pose), один из проектов неутомимого Райана Мёрфи, закрывается после третьего сезона.

Как передает TVLine, финальный сезон стартует 2 мая и будет состоять из семи эпизодов.

Заключительная серия - 6 июня на FX.

При этом сам Мёрфи уверяет, что "Поза" - "ярчайший творческий момент" в его карьере. И он им очень гордится. Как и трудами своих незашоренных коллег и тем, что шоу установило рекорд по части появления на экране героев с нетрадиционными ориентациями.

"Поза" дебютировала в эфире в 2018-м, охватывая временной промежуток с конца 80-х до начала 90-х и концентрируя свое внимание на т.н. травести-культуре.