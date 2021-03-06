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Травести-сериал Райана Мёрфи "Поза" закрывается

Новости
    06.03.2021, 17:11
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Вырвиглаз-сериал "Поза" (Pose), один из проектов неутомимого Райана Мёрфи, закрывается после третьего сезона.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает TVLine, финальный сезон стартует 2 мая и будет состоять из семи эпизодов.

Заключительная серия - 6 июня на FX.

При этом сам Мёрфи уверяет, что "Поза" - "ярчайший творческий момент" в его карьере. И он им очень гордится. Как и трудами своих незашоренных коллег и тем, что шоу установило рекорд по части появления на экране героев с нетрадиционными ориентациями.

"Поза" дебютировала в эфире в 2018-м, охватывая временной промежуток с конца 80-х до начала 90-х и концентрируя свое внимание на т.н. травести-культуре.

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