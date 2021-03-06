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06.03.2021 17:25
Рубрика: Спорт

У Кокорина диагностирована мышечная травма

Текст: Максим Домчев
Александр Кокорин. Фото: Владимир Песня/РИА Новости Александр Кокорин. Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Александр Кокорин. Фото: Владимир Песня/РИА Новости

У российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина диагностировано минимальное повреждение прямой мышцы бедра левой ноги.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Диагноз Кокорину был поставлен по итогам обследования. Ожидается, что в ближайшие несколько дней игроку предстоит пройти курс лечения и его участие в матче против "Пармы" практически исключено.

"После того, как несколько дней у Кокорина сохранились болевые ощущения, было проведено дополнительное обследование. Оно выявило минимальное повреждение прямой мышцы бедра левой ноги. начал терапевтическое лечение, в ближайшие дни его статус будет пересмотрен", - говорится на сайте клуба.

Ранее из-за различных повреждений мышц Кокорин часто не мог помочь своему предыдущему клубу - "Спартаку". Он перешел в итальянский клуб нынешней зимой и успел провести три матча, в которых не отметился результативными действиями.

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