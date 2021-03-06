Умерла актриса Никола Паже, сыгравшая Анну Каренину

Британская актриса театра, кино и ТВ Никола Паже умерла в возрасте 75 лет 3 марта в Лондоне.

Как передает The Guardian, причиной смерти артистки стала опухоль головного мозга. Также издание напомнило, что карьера Паже была омрачена ее психическими недугами, в результате которых поведение женщины становилось непредсказуемым, неустойчивым и отличалось навязчивыми идеями. О чем Паже сама рассказала в автобиографии Diamonds Behind My Eyes, вышедшей в 1997-м.

Sad news, one of the greatest stars from Upstairs Downstairs, Nicola Pagett has gone to the great Upstairs in the sky. Rest in peace dear 'Elizabeth.' pic.twitter.com/RYfgSk5DgM — Talking Pictures TV (@TalkingPicsTV) March 4, 2021

Никола Мари Паже Скотт родилась в 1945-м в Каире, Египет. Большую часть детства провела за пределами Великобритании - Гонконг, Кипр, Япония (отец будущей актрисы работал в крупной нефтяной компании).

Образование получила в Японии. В 1962-м поступила в британскую Королевскую академию драматического искусства.

На экранах - с 1965-го: "Опасный человек", "Королева викингов", "Мстители", "Сыщики-любители экстра-класса", "Вверх и вниз по лестнице", "Соперники Шерлока Холмса", "Франкенштейн: Правдивая история", главная роль в сериале 1977-го "Анна Каренина".