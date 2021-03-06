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06.03.2021 02:57
Рубрика: В мире

В Египте при столкновении маршрутки с грузовиком погибли 18 человек

Маршрутное такси и грузовик столкнулись в провинции Гиза на севере Египта. ДТП произошло в ночь на субботу на шоссе в районе города Атфих.

Фото: AFP/Patrick T. FALLON
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В результате погибли не менее 18 человек, в числе которых пятеро детей, пишет РИА Новости, ссылаясь на портал Akhbar el-Youm. Еще пять пострадавших были госпитализированы в ближайшую больницу.

Согласно данным Центрального статистического бюро Египта, в 2019 году причиной почти 80% ДТП в стране стал человеческий фактор, на дорогах погибли почти 3,5 тысячи человек.

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