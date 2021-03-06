Власти Саудовской Аравии отменят часть введенных из-за COVID-19 ограничений

С седьмого марта Саудовская Аравия смягчит ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса. Такую информацию распространило саудовское госагентство SPA, ссылаясь на официальный источник в министерстве внутренних дел королевства.

По его данным, с воскресенья будет снята основная часть ограничений. При этом под запретом останутся вечеринки, свадьбы и корпоративные встречи. Число одновременно присутствующих граждан не должно превышать 20 человек, пишет РИА Новости.

Ранее в стране был введен запрет на проведение всех развлекательных мероприятий и обслуживание в кафе, ресторанах. Кинотеатры, развлекательные центры, игровые площадки, спортивные центры также были закрыты. Решение о закрытии границ было продлено до 17 мая.

По последним данным, в Саудовской Аравии заболели более 379 тысяч человек, скончались свыше 6,5 тысячи пациентов.