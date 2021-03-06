ВОЗ заявила об улучшении ситуации с COVID-19 в России

"Передача инфекции в регионе продолжает замедляться", - сказала она, подчеркнув, что это обусловлено мерами, которые принимаются странами в области общественного здравоохранения. По ее словам, В России ситуация выглядит оптимистично с учетом того, что в стране зарегистрированы уже три вакцины от коронавируса.

"Сегодня россиянам важно сохранять высокие темпы вакцинации, защитить уязвимые группы населения, то есть - пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями, а также продолжать соблюдать профилактические меры. Помимо этого, необходимо бороться со скептицизмом в отношении вакцинации путем предоставления научно-обоснованной информации и фактов", - говорит Вуйнович.