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06.03.2021 13:53
Рубрика: Общество

ВОЗ заявила об улучшении ситуации с COVID-19 в России

Текст: Елена Манукиян
Менее одного миллиона новых случаев заражения коронавирусом регистрируется вторую неделю подряд на территории Европейского региона Всемирной организации здравоохранения, к которому относится и Россия. Об этом в интервью ТАСС в субботу, 6 марта, сообщила официальный представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

"Передача инфекции в регионе продолжает замедляться", - сказала она, подчеркнув, что это обусловлено мерами, которые принимаются странами в области общественного здравоохранения. По ее словам, В России ситуация выглядит оптимистично с учетом того, что в стране зарегистрированы уже три вакцины от коронавируса.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Сегодня россиянам важно сохранять высокие темпы вакцинации, защитить уязвимые группы населения, то есть - пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями, а также продолжать соблюдать профилактические меры. Помимо этого, необходимо бороться со скептицизмом в отношении вакцинации путем предоставления научно-обоснованной информации и фактов", - говорит Вуйнович.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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