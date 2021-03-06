Воздушный мост: как в 1943 году планеры спасли партизан Беларуси

На третий год Великой Отечественной войны партизанское движение в Беларуси оказалось на грани уничтожения: охранные части СС и карательные части из коллаборационистов загнали партизан в глухие леса и болота. Бойцы остро нуждались в продовольствии, медикаментах, а также оружии и боеприпасах. Центральный штаб партизанского движения принял решение - организовать воздушный мост.

6 марта 1943 года на Калининском фронте началась уникальная операция по снабжению партизан силами 3-й воздушной армии генерал-майора Михаила Громова. Миссия спасения была возложена на сформированный городе Киржач Ивановской области 2-й отдельный авиапланерный полк ВДВ, а главным средством доставки грузов стали десантные планеры "Грибовский-29" (Г-11).

Особенно эффективным оказался аппарат конструкции Владислава Грибовского, который кроме пилота мог брать на борт 11 десантников или нести 2400 килограммов груза. Впрочем, иногда в десантном отсеке размещалось даже 16 человек. Г-11 изготавливался из фанеры, ткани и с минимальным использованием металла. Благодаря удачной конструкции и размаху крыльев 18 метров планер мог лететь за самолетом буксировщиком со скоростью 220 километров в час, а в свободном планировании - 146 километров в час. Планер мог взлетать с колесного шасси, а садиться на лыжу, что резко сокращало пробег при посадке.

Вылеты к партизанам проводились по ночам с аэродрома Старая Торопа. Местом назначения стала Витебская область - леса вокруг поселков Селявщина и Бегомль.

"На летном поле самолеты и планеры, словно на параде, были выстроены в ряды на линии предварительного старта. Стальные тросы длиной 95 - 110 метров примыкались концами к замкам на хвостах самолетов и к носам планеров. Замки пломбировались. Если буксировщик не привозил из полета трос или прилетал с нарушенной пломбой, то пилот мог попасть под трибунал "за преднамеренную отцепку планера" , - написали в своих воспоминаниях "Третья воздушная" военные летчики Пантелеймон Анищенков и Василий Шуринов.

Немецкая авиация не могла эффективно противодействовать ночным полетам и пыталась на земле дезориентировать советских пилотов - разжигала ложные костры для посадки, устраивала засады и т.д. Поэтому сразу после приземления и разгрузки планеры Г-11 партизаны сжигали.

Другую смертельную опасностью для планеристов представляли ночные посадки - минимальное количество приборов и малые размеры площадок могли привести к катастрофе. В одной из них погиб опытный летчик-планерист майор Дмитрий Кошиц. В предвоенные годы он был популярен как бессменный комментатор всех воздушных парадов, которые проводились тогда на Тушинском аэродроме в Москве.

Тем не менее воздушный мост действовал. За 12 суток было совершено 96 боевых вылетов. Партизанам были доставлены 150 саперов и диверсантов, 106 офицеров-инструкторов, три тонны медикаментов и четыре тонны взрывчатки, 12 тысяч ручных гранат, 100 противотанковых ружей, 95 минометов, 1900 автоматов, 700 винтовок, а также 95 тысяч патронов.

Кроме того, партизаны получили пять полевых типографий и 16 радиостанций. При выполнении операции из-за невозможности возвращения было потеряно 65 планеров, но почти всех летчиков-планеристов удалось успешно вернуть "на большую землю". Из партизанского района самолетами было вывезено 19 партизан, 800 килограммов ценного груза и два миллиона рублей, собранных населением на постройку самолетов.

В августе 1944-го конструктор Владислав Грибовский за доставку грузов в Беларусь планерами Г-11 одним из первых в Советском Союзе был награжден медалью "Партизану Отечественной войны".