Новости

Эротический триллер с Дугласом "Роковое влечение" станет сериалом 15:08
Ольга Бузова объявила кастинг для перезапуска "Дома-2" 15:00
Авторы "Очень странных дел" и Спилберг экранизируют Стивена Кинга 06.03.2021
Николас Кейдж женился в пятый раз 06.03.2021
Умерла актриса Никола Паже, сыгравшая Анну Каренину 06.03.2021

Автор песни "Пусть бегут неуклюже" госпитализирован в Москве

Новости
    07.03.2021, 16:10
Текст:   Олег Усков
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Советский, российский писатель, поэт и сценарист Александр Павлович Тимофеевский, автор, среди прочего, слов легендарной "Песенки крокодила Гены", госпитализирован в Москве.

Как передает РЕН ТВ, 87-летнему Тимофеевскому стало плохо утром 7 марта. Супруга писателя привезла его в больницу, где выяснилось, что у Александра Павловича обострилось заболевание пищеварительного тракта. В настоящее время он находится под наблюдением специалистов.

Тимофеевский родился в 1933 году в Москве. Окончил сценарный факультет ВГИКа. Работал редактором на "Таджикфильме" и "Союзмультфильме", где писал сценарии и песни к мультфильмам. Среди них - "Снегурка", "Медной горы хозяйка", "Мук-скороход", "Малахитовая шкатулка", "Петя и волк", "Бибигон", "По щучьему велению", альманах "Веселая карусель". Как артист озвучки участвовал в создании мультфильма "Елочка для всех". Автор многочисленных детских книг.

Новости

В "Ванде/Вижне" раскрыли значение Алой Ведьмы для киновселенной Marvel 06.03.2021
Найдено утерянное стихотворение Набокова о Супермене 06.03.2021
Травести-сериал Райана Мёрфи "Поза" закрывается 06.03.2021
Умер знаменитый танцовщик и актер Патрик Дюпон 05.03.2021
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Умерла актриса Алла Ягазарова 05.03.2021
Рэпер Noize MC госпитализирован 05.03.2021
Юрий Стоянов рассказал про свой любимый эпизод "Городка" 05.03.2021
⧣ происшествия
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Жена попавшего в больницу певца Маршала рассказала о его состоянии 04.03.2021
Экстренно госпитализирован певец Александр Маршал 04.03.2021
Комик Михаил Галустян выиграл суд у режиссера Сарика Андреасяна 03.03.2021
⧣ СССР
Фото: Василий Носокв/ РИА Новости
Певица Людмила Лядова госпитализирована с коронавирусом 27.02.2021
Перенесшего COVID Юрия Соломина выписали из больницы 26.02.2021
Один из создателей "Винни-Пуха" Владимир Зуйков умер от COVID 25.02.2021