Автор песни "Пусть бегут неуклюже" госпитализирован в Москве

Советский, российский писатель, поэт и сценарист Александр Павлович Тимофеевский, автор, среди прочего, слов легендарной "Песенки крокодила Гены", госпитализирован в Москве.

Как передает РЕН ТВ, 87-летнему Тимофеевскому стало плохо утром 7 марта. Супруга писателя привезла его в больницу, где выяснилось, что у Александра Павловича обострилось заболевание пищеварительного тракта. В настоящее время он находится под наблюдением специалистов.

Тимофеевский родился в 1933 году в Москве. Окончил сценарный факультет ВГИКа. Работал редактором на "Таджикфильме" и "Союзмультфильме", где писал сценарии и песни к мультфильмам. Среди них - "Снегурка", "Медной горы хозяйка", "Мук-скороход", "Малахитовая шкатулка", "Петя и волк", "Бибигон", "По щучьему велению", альманах "Веселая карусель". Как артист озвучки участвовал в создании мультфильма "Елочка для всех". Автор многочисленных детских книг.