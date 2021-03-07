Блахович победил Адесанью и защитил титул чемпиона UFC

Польский боец ММА Ян Блахович защитил титул чемпиона UFC, победив единогласным решением судей Исраэля Адесанью из Нигерии.

Перед боем фаворитом считался не обладатель пояса Блахович, а претендент Адесанья, перешедший в полутяжелую весовую категорию из среднего веса. Ход поединка складывался непросто. Первые три раунда прошли в равной борьбе, и при желании судьи могли отдать предпочтение кому угодно из бойцов.

В четвертом раунде Блахович сумел потрясти соперника парой тяжелых ударов, а затем перевел его в партер, явно забирая раунд. Польский боец наносил урон сопернику, а Адесанья, несмотря на заявления о том, что он умеет выходить из борьбы, должных навыков не показал.

Блахович понимал, что в заключительном раунде нужно быть активнее. Поначалу размен ударами не принес ему дивидендов, однако затем проходом в ноги он снова опрокинул Адесанью. Почти две минуты чемпион доминировал над соперником, а после финального гонга победно вскинул руки вверх.

Судьи по итогам боя отдали предпочтение Блаховичу - 49-46, 49-45, 49-45. Адесанья потерпел первое поражение в карьере.