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07.03.2021 09:55
Рубрика: Спорт

Блахович победил Адесанью и защитил титул чемпиона UFC

Текст: Максим Домчев

Польский боец ММА Ян Блахович защитил титул чемпиона UFC, победив единогласным решением судей Исраэля Адесанью из Нигерии.

Ян прокомментировал потерю титула чемпиона UFC из-за дисквалификации

Перед боем фаворитом считался не обладатель пояса Блахович, а претендент Адесанья, перешедший в полутяжелую весовую категорию из среднего веса. Ход поединка складывался непросто. Первые три раунда прошли в равной борьбе, и при желании судьи могли отдать предпочтение кому угодно из бойцов.

В четвертом раунде Блахович сумел потрясти соперника парой тяжелых ударов, а затем перевел его в партер, явно забирая раунд. Польский боец наносил урон сопернику, а Адесанья, несмотря на заявления о том, что он умеет выходить из борьбы, должных навыков не показал.

Блахович понимал, что в заключительном раунде нужно быть активнее. Поначалу размен ударами не принес ему дивидендов, однако затем проходом в ноги он снова опрокинул Адесанью. Почти две минуты чемпион доминировал над соперником, а после финального гонга победно вскинул руки вверх.

Судьи по итогам боя отдали предпочтение Блаховичу - 49-46, 49-45, 49-45. Адесанья потерпел первое поражение в карьере.

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