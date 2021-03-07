Daily Mail: Елизавета II останется без личного авиапарка

Королева Великобритании Елизавета II будет вынуждена пользоваться самолетом премьер-министра страны после того, как четыре лайнера BAe 146, на которых она летала до недавнего времени, будут выведены из эксплуатации.

Такую информацию в субботу распространила газета Daily Mail, ссылаясь на свои источники. По их данным, британские власти объявят о списании четырех самолетов королевы в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики, который будет опубликован 16 марта, пишет ТАСС. После этого, в составе 32-й королевской эскадрильи, осуществляющей авиаперевозку всех высокопоставленных членов монаршей семьи, останется лишь вертолет AW 109.

Парк самолетов королевы будет продан из-за сокращения оборонных расходов, уточняет РИА Новости, ссылаясь на издание Mail Online. Обновленная стратегия по внешней политике и обороне предусматривает не только вывод из эксплуатации ряда кораблей и самолетов, а также сокращение численности британских сухопутных войск.