Новости

Гематолог рассказала о взаимосвязи группы крови и онкологии 01:58
Daily Mail: Елизавета II останется без личного авиапарка 01:20
В США отменили приговоры отсидевшим в тюрьме четверть века трем афроамериканцам 00:45
Полиция Парижа зачистила набережную Сены от отдыхающих 00:31
Кузнецова назвала ключевые векторы деятельности опеки 00:28
Георгиев и Бучневич помогли "Рейнджерс" победить "Нью-Джерси" 00:05
РПЦ: Обращение к христианским ценностям поможет восстановить диалог РФ и Европы 06.03.2021
Хет-трик Левандовского принес "Баварии" волевую победу над "Боруссией" 06.03.2021
"Ростов" и "Сочи" не выявили победителя в матче РПЛ 06.03.2021
При прорыве нефтепровода в Югре пострадал один человек 06.03.2021
На Ставрополье мужчина погиб при обрушении стены санатория 06.03.2021
Путин: Курбатов подавал пример истинного служения культуре 06.03.2021
На Киевском шоссе загорелся бензовоз 06.03.2021
К 8 марта московские теплицы вырастили 5 миллионов тюльпанов 06.03.2021
Медведев станет второй ракеткой мира 15 марта 06.03.2021
Мясников заболел и дал совет россиянам 06.03.2021
Пушилин назвал признаки наступления Киева на Донбасс 06.03.2021
Мадуро с супругой вакцинировались "Спутником V" 06.03.2021
Рублев обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Роттердаме 06.03.2021
Большунов примет участие в марафоне на чемпионате мира 06.03.2021
Француз Дестье выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону 06.03.2021
Киев перешел в "оранжевую" зону карантина из-за коронавируса 06.03.2021
Елистратов выиграл "бронзу" на ЧМ по шорт-треку 06.03.2021
В Москве службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды 06.03.2021
Пассажирок общественного транспорта в Москве 8 марта ожидает сюрприз 06.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
07.03.2021 01:20
Рубрика: В мире

Daily Mail: Елизавета II останется без личного авиапарка

Фото: Steve Parsons / POOL / AFP Фото: Steve Parsons / POOL / AFP
Фото: Steve Parsons / POOL / AFP

Королева Великобритании Елизавета II будет вынуждена пользоваться самолетом премьер-министра страны после того, как четыре лайнера BAe 146, на которых она летала до недавнего времени, будут выведены из эксплуатации.

Королева Елизавета рассказала об ощущениях от прививки против коронавируса

Такую информацию в субботу распространила газета Daily Mail, ссылаясь на свои источники. По их данным, британские власти объявят о списании четырех самолетов королевы в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики, который будет опубликован 16 марта, пишет ТАСС. После этого, в составе 32-й королевской эскадрильи, осуществляющей авиаперевозку всех высокопоставленных членов монаршей семьи, останется лишь вертолет AW 109.

Парк самолетов королевы будет продан из-за сокращения оборонных расходов, уточняет РИА Новости, ссылаясь на издание Mail Online. Обновленная стратегия по внешней политике и обороне предусматривает не только вывод из эксплуатации ряда кораблей и самолетов, а также сокращение численности британских сухопутных войск.

В мире Европа Великобритания Британский королевский дом

Главное сегодня

Мурашко обсудил с главой ВОЗ сертификацию российской вакцины
Путин наградил свыше 200 медиков за борьбу с коронавирусом
Володин: В повестке Госдумы вопроса о повышении пенсионного возраста нет
В Госдуме оценили угрозы Кравчука в адрес России
Косторная вернулась в группу Тутберидзе с испытательным сроком
Администрация Байдена заявила об отказе от участия в "вечных войнах"
Премьер Словакии раскритиковал выступивших против закупки "Спутника V" политиков