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Эротический триллер с Дугласом "Роковое влечение" станет сериалом

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    07.03.2021, 15:08
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Еще один культ подвергнется растягиванию и серьезному "актуальному" переосмыслению - триллер 1987 года "Роковое влечение" (Fatal Attraction) с Майклом Дугласом и Гленн Клоуз в главных ролях.

Фото: AP Photo/Seth Wenig
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Картину, напомним, снял Эдриан Лайн ("Лолита", "Девять с половиной недель") на основе короткометражки Джеймса Дирдена, и сюжет там следующий. Дэн, персонаж Дугласа, изменяет любимой супруге с инфернального вида Алекс. Потом понимает, что вроде как совершил ошибку. Но было поздно - психически максимально расшатанная любовница превращает жизнь героя и его семьи в адский ад.

У ленты множество премий и номинаций, включая шесть на "Оскар".

Как передает THR, новая версия истории разрабатывается для стриминга Paramount+. С поправкой на современность, разумеется - в контексте "сильных женщин" и проблем чрезмерного контроля.

Сценарий пишут Александра Каннингэм ("Отчаянные домохозяйки") и Кевин Дж. Хайнс (ремейк "Перри Мейсона"). Продюсеры оригинального фильма Стэнли Джаффе и Шерри Лэнсинг вернутся в свои кресла.

Даты не называются.

Кстати, "Роковое влечение" уже пытались конвертировать в сериал в 2015-м, но все умерло на стадии сценария из-за проблем с авторскими правами.

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