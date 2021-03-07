Эротический триллер с Дугласом "Роковое влечение" станет сериалом

Еще один культ подвергнется растягиванию и серьезному "актуальному" переосмыслению - триллер 1987 года "Роковое влечение" (Fatal Attraction) с Майклом Дугласом и Гленн Клоуз в главных ролях.

Картину, напомним, снял Эдриан Лайн ("Лолита", "Девять с половиной недель") на основе короткометражки Джеймса Дирдена, и сюжет там следующий. Дэн, персонаж Дугласа, изменяет любимой супруге с инфернального вида Алекс. Потом понимает, что вроде как совершил ошибку. Но было поздно - психически максимально расшатанная любовница превращает жизнь героя и его семьи в адский ад.

У ленты множество премий и номинаций, включая шесть на "Оскар".

Как передает THR, новая версия истории разрабатывается для стриминга Paramount+. С поправкой на современность, разумеется - в контексте "сильных женщин" и проблем чрезмерного контроля.

Сценарий пишут Александра Каннингэм ("Отчаянные домохозяйки") и Кевин Дж. Хайнс (ремейк "Перри Мейсона"). Продюсеры оригинального фильма Стэнли Джаффе и Шерри Лэнсинг вернутся в свои кресла.

Даты не называются.

Кстати, "Роковое влечение" уже пытались конвертировать в сериал в 2015-м, но все умерло на стадии сценария из-за проблем с авторскими правами.