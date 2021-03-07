Ян лишен части призовых за дисквалификацию в поединке со Стерлингом

Российский боец ММА Петр Ян из-за дисквалификации не получит бонусов от платных трансляций поединка с Алджамейном Стерлингом. Об этом сам спортсмен сообщил ТАСС.

"Меня лишили всего: процентов от платных трансляций, титула. Всего", - сказал Ян.

Ян был дисквалифицирован в бою со Стерлингом в Лас-Вегасе из-за удара коленом в партере в четвертом раунде. Россиянина лишили титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

Ян стал чемпионом UFC в июле 2020 года благодаря победе техническим нокаутом над бразильцем Жозе Альдо. Петр проводил первый бой в ранге чемпиона. Что касается Стерлинга, то на его счету 20 побед и три поражения.