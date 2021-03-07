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7 марта 2021 г.

Указ губернатора Иркутской области от 5 марта 2021 года № 58-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом протокола заседания санитарно­-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области от 17 февраля 2021 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) пункт 11 Правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядка передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом, дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:

"с 18 марта 2021 года по 31 марта 2021 года.";

2) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленном указом:

подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"5) творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений, деятельность музеев, деятельность зоопарков, деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, развлекательных и досуговых мероприятий, иных аналогичных услуг, услуг детских игровых комнат и детских развлекательных центров (код ОКВЭД 2: 90, 91.02, 91.04.1, 93), которая не приостановлена в соответствии с пунктом 3 настоящего Перечня;";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Приостановить на территории Иркутской области деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее - хозяйствующие субъекты), осуществляющих предоставление услуг ночных клубов (дискотек) (код ОКВЭД 2: 90, 93).";

абзац седьмой пункта 5 изложить в следующей редакции:

"При осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Перечня, не допускается функционирование танцевальных площадок (танцевальных зон), дискотек.";

в абзаце первом пункта 11:

слова "цирка - не более 25 %" заменить словами "цирка - не более 40 %";

дополнить следующим предложением:

"При осуществлении развлекательных и досуговых мероприятий, предоставлении иных аналогичных услуг допускается присутствие граждан в количестве не более 50 % от общей вместимости места проведения мероприятия.".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев



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