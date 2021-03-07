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Ольга Бузова объявила кастинг для перезапуска "Дома-2"

Новости
    07.03.2021, 15:00
Текст:   Олег Усков

Продолжаются нагнетательные процессы вокруг временно закрытого в декабре прошлого года "Дома-2". Ольга Бузова, прославленная телеведущая, шоувуман и певица, объявила примерные сроки выхода новых выпусков программы. А также заявила о проведении кастинга, то есть наборе участников.

Видео размещено в Instagram скандальной телестройки.

"Мы знаем, как вы этого ждали! Весна пришла с хорошими новостями! Легендарное мега реалити-шоу "Дом-2 возвращается! Стань новой звездой! Пройди кастинг и стань легендой!" - зазывает Ольга Игоревна, красиво вышагивая и сооружая из пальцев сердечко. И интересуется: "Признавайтесь, вы рады?".

Ну еще бы! В комментариях - народные гуляния и восторг.

Соответственно, шоу, ранее закрытое каналом ТНТ после шестнадцати лет из-за падения рейтингов, вернется на ваши голубые экраны уже наступившей весной с новой площадки.

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