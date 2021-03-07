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Рубрика: В мире

Полиция Парижа зачистила набережную Сены от отдыхающих

Текст: Максим Макарычев

Полиция Парижа очистила набережную реки Сены в центре Парижа в субботу от отдыхающих из-за опасений того, что они не соблюдают правила социального дистанцирования, пренебрегая принятыми во время изоляции правилами.

Фото: AP Photo / Christophe Ena
Во Франции выписали тысячи штрафов за нарушение комендантского часа

Сотни парижан и гостей французской столицы утром были вынуждены покинуть этот район, популярный для прогулок и пикников в солнечные дни, а полицейские вскоре после этого закрыли набережную, которая стала непривычно безлюдной. "Правила социального дистанцирования не соблюдаются, просьба покинуть данный район", - говорили полицейские через мегафон. Как сообщает Reuters, в течение последних нескольких недель столичная полиция была вынуждена регулярно следить за отдыхающими, поскольку в теплую погоду люди стали выходить на прогулки к набережной, чтобы насладиться солнечными днями до того, как с 18 часов вступит в силу комендантский час, действующий в Париже до 6 часов утра. В пятницу полиция Парижа запретила употребление алкоголя на берегу Сены и попросила людей ограничить свои встречи на набережной.

Между тем Елисейский дворец возражает против строгих мер по закрытию французской столицы и ее окрестностей, несмотря на рост числа случаев инфицирования и увеличивающееся количество пациентов в отделениях интенсивной терапии столицы. В субботу власти Франции сообщили о 23 306 новых подтвержденных случаях COVID-19, что немного меньше, чем 23 507 в пятницу. В стране зафиксировано 170 новых летальных исходов, в результате чего общее количество смертей от коронавируса достигло 88 444.

В четверг премьер-министр Жан Кастекс пообещал ускорить внедрение вакцины, в двух десятках зон высокого риска, чтобы предотвратить дальнейший рост инфицирования из-за "медленного прогресса вакцинации во Франции".

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

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