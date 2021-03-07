Музей Победы подготовил онлайн- и офлайн-программы к 8 марта

Посетители сайта Музея Победы смогут узнать 8 марта о подвигах женщин в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает портал мэра.

По данным mos.ru, посетители сайта музея смогут узнать о судьбах женщин в годы Великой Отечественной войны: подвигах летчицы Валентины Гризодубовой и первой в СССР женщины-водолаза Нины Соколовой, героизме подпольщицы Зины Портновой и испытаниях, через которые прошла маленькая Ангелина Эглит. Также в рамках праздничной программы посетителей научат рисовать акварелью букеты тюльпанов и сирени, услышат песни о весне и любви. Песни о любви, весне и прекрасных женщинах исполнят победитель проекта "Один в один!" Руслан Алехно, победительница первого сезона шоу "Голос" Дина Гарипова, участник проекта "Фабрика звезд - 7" Марк Тишман, полуфиналистка третьего сезона проекта "Голос" Валентина Бирюкова. В офлайн-формате дети посетители старше 12 лет - присоединиться к квесту "Женщины в Великой Отечественной войне" или научится рисовать акварелью цветы.

Напомним, что 8 марта для женщин вход будет бесплатным.

Полная программа опубликована на сайте музея.