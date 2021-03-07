На МКАДе столкнулись 11 машин

Массовая авария произошла днем 7 марта на МКАД. По предварительной информации, там столкнулись сразу 11 машин. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.

Авария произошла в районе Ярославского шоссе, на 93-ем километре МКАД по внешней стороне. Как сообщили в столичном Дептрансе, движение было перекрыто по левой и двум средним полосам. На место прибыли городские службы, сейчас движение на этом участке восстановлено. О пострадавших не сообщается.

Снегопад начался в Москве в ночь на воскресенье. По данным синоптиков, за сутки может выпасть до четверти месячной нормы осадков. На дорогах возможны заносы, гололедица.