Оперштаб: Еще 1417 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели еще 1417 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 911 109.

В Москве выявлено 1534 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 629 человек. В столице скончались 47 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.