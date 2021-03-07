На этой неделе столица лишилась очередного старинного дома, а с ним и части своей истории.

О том, что сносят здание, где до революции размещалось Училище имени принца Петра Ольденбургского в Немецкой слободе (в Бригадирском переулке), градозащитникам стало известно еще 1 марта. В училище раньше находилась домовая церковь Александра Невского, 800-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.

Как известно, одним из вариантов памятника для установки на Лубянской площади был именно Александр Невский. Но от голосования, кому ставить там монумент (вторым вариантом было возвращение Феликса Дзержинского) в итоге отказались по решению мэра Москвы Сергея Собянина.

Но и то, что в здании в Бригадирском переулке когда-то была церковь Александра Невского не остановило работы по сносу здания. Возможно, об этом факте даже не знали. А если бы и знали, вряд ли бы это помогло сохранить старинную московскую постройку на территории МГТУ имени Баумана. Кстати, официально ответственность за снос на себя никто так и не взял.

Бывшее училище носило имя принца Петра Ольденбургского - русского генерала, внука Павла I, шефа Стародубского кирасирского его имени полка, члена Госсовета, председатель департамента гражданских и духовных дел... Его сын - принц Александр Ольденбургский - участник Русско-турецкой и Первой мировой войн. Командовал 1-й бригадой 1-й гвардейской пехотной дивизии, которая состояла из солдат Преображенского и Семеновского полков. Эту бригаду еще называли Петровской. Отсюда, кстати, и название переулка - Бригадирский.

Именно туда отправились члены координационного совета движения "Архнадзор" Константин Михайлов и Рустам Рахматуллин. Они выяснили, что снос производится в интересах МГТУ, который планирует строительство нового корпуса; препятствовали сносу здания, пока не будет показано разрешение и не установлен информационный стенд, что необходимо делать по правилам. Однако этого добиться так и удалось.

Здание, которые спешно уничтожалось, официально не были признаны памятниками, но все-таки в Москве таким способом от домов XIX, а, возможно, и конца XVIII века давно не избавлялись.

- По закону о наследии в охранных зонах запрещено строительная и иная деятельность, кроме мер по регенерации, то есть восстановлению, воссозданию частично или полностью утраченных элементов культурной и природной среды, - сказал "Родине" Рустам Рахматуллин. - Если бы Училище имени принца Петра Ольденбургского было снесено, скажем, 50 лет назад, сейчас можно было бы говорить о стройке в историческом пятне нового здания, не выходящего за габариты исторической застройки. Но здание сломали сейчас и ни о какой регенерации речи не идет.

"Родина" несколько дней пыталась дозвониться по телефонам, указанным на сайте МГТУ, чтобы получить комментарий по происходящим событиям. Нам не ответили.

Штаб стройки, как рассказал Рахматуллин, находится на территории университета, но и координаторы "Архнадзора" не смогли добиться объяснений: с ректором учебного заведения не соединили.

Снос здания в Бригадирском переулке стал для них неожиданностью, так как оно не значился в "Красной книге Архнадзора" - каталоге важных для города строений, которым угрожает исчезновение или уничтожение.

Рустам Рахматуллин говорит, что полиция приезжала каждый день по просьбе "Архнадзора" и каждый раз фиксировала отсутствие документов на снос здания:

- Дом был огорожен обычным сетчатым забором, что против всех правил. Во время сноса фасада, выходящего на улицу, рабочие попытались перегородить переулок, по которому продолжали идти люди, в том числе, студенты Бауманки. Уже когда дом был поврежден необратимо, полиция задержала рабочих и сообщила нам, что составлено письменное предписание о приостановке работ до предъявления документации. Но при всем уважении к сотрудникам полиции, все выглядело, как игра по нотам.

Позже то, о чем предупреждали в "Архнадзоре", все-таки произошло: стена дома рухнула - и повредила несколько припаркованных автомобилей. К счастью, удалось избежать жертв.

Университету, возможно, нужно, расширяться. Но почему заведение, которое долджно заниматься просвещением, так относится к наследию?

Сносом здания бывшего Училища имени принца Ольденбургского все не закнчилось - на другой стороне переулка еще один экскаватор был направлен к цейхгаузу Фанагорийских казарм (строились в 1750-х годах) - этот корпус не имеет охранного статуса. Так к концу четверга небольшой московский старинный переулок фактически был превращен в руины.

- С таким в Москве мы не сталкивались: когда сносится дом XIX, а, возможно, и XVIII века с бывшей церковью. Но без информационного щита, когда никто не берет на себя ответственность и никто ничего не комментирует. Это поразительно, - признался Рустам Рахматуллин.