Синоптики спрогнозировали новый снежный рекорд в Москве

По прогнозам синоптиков, 7 марта в столице может быть побит очередной рекорд по количеству выпавшего снега. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

По данным пресс-службы, за сутки может выпасть сразу четверть месячной нормы осадков.

- Городские службы работают в усиленном режиме, повсеместно организованы работы по уборке улиц и дворовых территорий, очистке крыш, зачистке лотковой зоны, вывозу снега на снегосплавные пункты, - рассказали в пресс-службе. - Несколько раз в день коммунальная техника проведет сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой.

Водителей просят быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.