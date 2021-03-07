Строительство хордовых магистралей в Москве планируется завершить в 2023 году

Строительство новых хордовых магистралей в Москве планируют завершить в 2023 году. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Строительство новых хордовых магистралей - ключевой и крупнейший транспортный проект Москвы. Поэтому часто рассказываю об отдельных его участках. Новые дороги и развязки сэкономят время в пути для миллионов москвичей. Разгрузим центр города, свяжем между собой соседние районы", - написал градоначальник.

Он отметил, что Северо-Западная хорда (СЗХ) уже полностью открыта для автомобилистов. На Северо-Восточной хорде (СВХ) готовы шесть из восьми участков. Это 75 км дорог, 56 эстакад, 13 пешеходных переходов. Продолжаем строить участки от Открытого и Дмитровского шоссе до Ярославского. "Планируем через год запустить там движение", - уточняет мэр.

Он напомнил, что в настоящее время идут работы на эстакадах на развязке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) с Волгоградским проспектом. ЮВХ свяжет между собой 22 района города. Более чем наполовину завершена Южная рокада - 40-километровая трасса станет дублером МКАД и ТТК. "Планируем завершить строительство в 2023 году. Город получит, по сути, новую дорожную сеть протяженностью 133 км", - написал мэр.